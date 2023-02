Gwatt BE: «Was ist, wenn sie wiederkommen?» 

Auf Facebook postet Sandra S. (41) die Warnung «Achtung! Komische Gestalten in Gwatt!» zusammen mit einem Video ihrer Sicherheitskamera , in dem zwei junge Männer nach offenen Türen rund um ihr Haus suchen.

In ihrer Nachbarschaft habe es in letzter Zeit eigentlich keine Auffälligkeiten gegeben, sagt S. zu 20 Minuten. Über das Wochenende sei sie mit der Familie im Urlaub gewesen. «Wir haben schon vor einiger Zeit einen Lichtsensor installiert, und der beinhaltet eben auch eine Kamera», so S. Als sie am Montagmorgen zurückkamen und das Video der Kamera sahen, fielen zwei junge Gestalten auf, die gegen zwei Uhr in der Nacht auf Montag an den Türen rüttelten. «Mein Mann war entsetzt gewesen und informierte direkt die Polizei.» Es seien jedoch keine Einbruchspuren zu finden gewesen.