Zürich: Achtung, Lebensgefahr! Frau fällt beinahe in Altkleider-Container

Haarsträubende Szene bei einer Wertstoff-Sammelstelle in Zürich: In einem Video des Instagram-Accounts «szene_isch_zueri» ist zu sehen, wie eine Person versucht, etwas aus einem Altkleider-Container der Firma Tell-Tex zu holen. Mit dem Oberkörper befindet sie sich im Container, nur ein Bein verhindert das Zuklappen des Schliessmechanismus. «Kolleg, dere gahts gar nüm guet», kommentiert ein Augenzeuge die Situation.

Dass ein solches Verhalten tödlich ausgehen kann, ist bekannt: Erst im Februar 2022 fanden Polizeibeamte in Lausanne eine leblose Frau (36) in einem Textilcontainer. Ihr Schwager berichtete später, dass sie ihren Hals einklemmte und darum erstickte . Auch im Genfer Quartier Les Eaux-Vives starb im Jahr 2015 ein aus dem Ausland stammender Mann an Erstickung in einem Altkleider-Container . Ein Passant hatte einen Arm aus der Öffnung hängen gesehen. Die Ermittelnden gingen davon aus, dass sich der Mann im Container verstecken oder Kleider herausholen wollte.

Auch im Ausland kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen: Im November 2022 blieb eine Ukrainerin (26) in einem Textilcontainer in Weinstadt (D) stecken. Die Frau, die auf der Suche nach Kleidung in den Container geklettert war, konnte nur noch tot geborgen werden. Und im Juni 2021 rutschte ein Elektriker (40) in Hilchenbach (D) beim Versuch, Kleider aus einem Container zu fischen, ab. Dabei klemmte er sich den Hals in der Einwurfklappe ein und verlor das Bewusstsein. Auch er überlebte nicht.