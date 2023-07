Rückruf: Achtung Listerien – lass die Finger von diesen Produkten

In zwei Produkten der Metzgerei Künzli AG konnten Listerien nachgewiesen werden, wie Recallswiss schreibt. Folgende Produkte sind davon betroffen: 1046 Aufschnitt Fest-Balleron / 1043 Aufschnitt Kalbfleischwurst geschnitten 100g SL. Losnummer: L230615, L230616, L230617, L230618, L230619, L230620, L230621, L230622, L230623, L230624, L230625, L230626, L230627, L230628, L230629, L230630, L230701, L230702, L230703, L230704, L230705 Verbrauchsdatum: 06.07.23-27.07.23

Die Metzgerei Künzli dazu: «Aufgrund eines Nachweises von Listeria monocytogenes kann eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Die Produkte sollten nicht konsumiert werden. Die Produkte können in unserer Filiale in Zürich sowie im Verkaufsladen in Stallikon zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage eines Kassenbons.»