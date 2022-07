300 Kalorien mehr pro Tag: Achtung, mit der Hitzewelle nimmst du womöglich zu – sofern du ein Mann bist

Laut einer Studie von israelischen Forschenden essen Männer in den warmen Monaten rund 300 Kalorien mehr pro Tag als in kalten Zeiten.

Im Sommer könnte es für Männer dicke kommen. Darauf deutet zumindest eine Studie aus Israel hin. Ihr zufolge regt das Sonnenlicht bei ihnen die Freisetzung eines Hungerhormons in der Haut an. Die Forschenden von der Universität Tel Aviv folgern daraus, dass Männer aufgrund dieses Hormons im Sommer eher zunehmen könnten – ganz im Gegensatz zu Frauen.

Östrogen sorgt für Unterschied

Dass dies mit den UVB-Strahlen zusammenhängt, zeigte sich in Tests mit Mäusen und Menschen: «Bei männlichen Mäusen führt die UVB-Exposition zu einem verstärkten Verhalten bei der Nahrungssuche, zur Nahrungsaufnahme und zur Gewichtszunahme», schreiben die Forschenden. Weitere Untersuchungen mit menschlichen Zellkulturen und einer Gruppe von Menschen mit Hauterkrankungen, die eine UVB-Lichttherapie erhielten, deuten in eine ähnliche Richtung. Sowohl bei den Männchen als auch bei Männern hänge der gesteigerte Appetit mit der erhöhten Konzentrationen des Stoffwechselhormons Ghrelin im Blut zusammen, so das Team.

Hoffnung für Therapien

Andere Forschende, die nicht an der Studie beteiligt sind, weisen darauf hin, dass durchaus auch andere Faktoren eine Rolle spielen könnten, schreibt Dailymail.co.uk. Die Studie zeige einen potentiellen Mechanismus, «wie UVB den Hormonstoffwechsel beeinflussen kann, ähnlich wie es die Vitamin-D-Produktion in unserer Haut fördert, und wie dies mit einem Anstieg des Appetithormons Ghrelin bei Männern verbunden sein kann», so Duane Mellor, Ernährungswissenschaftler an der Aston University.