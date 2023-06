Nachteulen haben ein grösseres Sterberisiko als Frühaufsteher

Wer gerne nachts einen Serienmarathon hinlegt oder generell lange wach bleibt, hat ein höheres Risiko im jungen Alter zu sterben. Das fanden finnische Forschende am Institut für Arbeitsschutz der Universität Helsinki in einer 37 Jahre lang dauernden Studie heraus. Die Resultate sind überraschend, denn nicht das längere Aufbleiben trägt zum Risiko bei, sondern die nächtlichen Gewohnheiten zum Rauchen und Trinken.

Darum ist die Sterblichkeit höher

So wirkt der Schlafrhythmus

Die Nachteulen haben betreffend Schlafrhythmus keine gesundheitlichen Risiken: «Unsere Ergebnisse legen nahe, dass der Schlafrhythmus wenig oder fast keinen Einfluss auf die Sterblichkeit hat», so Christer Hublin, Studienleiter an der Uni Helsinki. Der Körper habe eine natürliche Neigung, an bestimmten Zeiten Schlaf zu bevorzugen. Dabei gebe es grundsätzlich keine gesunde oder ungesunde Zeiten.

Darum rauchen und trinken Nachtmenschen

Ein Nachtmensch zu sein, bedeutet also nicht unbedingt schlechte Schlafgewohnheiten, aber beides gehe oft Hand in Hand. Unzureichender Schlaf kann zu einer Reihe von psychischen und physischen Problemen führen und wurde früher auch mit Abhängigkeiten in Verbindung gebracht – zum Beispiel von Nikotin oder Alkohol. Je nach Ausmass des Konsums ziehen Raucher und Trinker es vor, länger wach zu bleiben. Es sei laut den Forschenden die Zeit, an denen sie diese Bedürfnisse oder Süchte am ehesten decken können.