Neue Studie: Achtung, Pommes-Liebhaber – Fritten können zu Depressionen führen

Das Team hat die Konsumation von Frittiertem in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen analysiert. Besonders der Verzehr von Pommes frites erhöht das Risiko für Depressionen um sieben Prozent. Bei Angstzuständen steigt das Risiko sogar um zwölf Prozent. Weisses Fleisch wie Hühnchen hat ausserdem im Vergleich zu frittierten Kartoffeln ein kleineres Risiko.

Der chemische Täter Acrylamid

Zwar ist schon lange klar, dass Pommes und Co. nicht zu den gesündesten Lebensmitteln gehören, da sie einen hohen Fett- und Kalorienanteil haben und so das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und andere Gesundheitsprobleme erhöhen . Stark erhitzte Lebensmittel wie Pommes setzen auch den chemischen Stoff Acrylamid frei, welcher als krebserregend gilt.

Eben dieser Stoff soll nun auch verantwortlich dafür sein, dass solche psychischen Erkrankungen begünstigt werden. In einer Nebenstudie setzten die Forscher in einem Test Zebrafische dem Acrylamid aus. Die Fische zeigten darauf angst- und depressionsähnliche Verhaltensweisen, die sie in ihrer Erkundungsfähigkeit sowie Sozialität beeinträchtigten.