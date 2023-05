Schwanden: Bewohnte Häuser wegen Rutschung evakuiert

Am Karfreitag fand schon dasselbe Szenario statt, wobei die Betroffenen nach einem Tag in ihre Häuser zurückkehren konnten.

Die Niederentalstrasse in Schwanden GL musste am Freitag wegen einer Rutschung gesperrt werden.

Am Freitagmittag wurde an der Niederentalstrasse in Schwanden GL eine Rutschung festgestellt. Aufgrund dieser Rutschung mussten fünf bewohnte Häuser sicherheitshalber evakuiert werden. Neun Personen mussten ihre Häuser vorsorglich verlassen. Für Notfälle steht die Umfahrungsstrasse via Tannenberg zur Verfügung. Das teilte die Kantonspolizei Glarus am Freitagnachmittag mit.