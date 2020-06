Facebook-Post

«Achtung, Steuergeld auf A1 umgeleitet» – Warnung könnte teuer werden

In der Nacht auf Samstag kam es auf der Raststätte Thurau Süd zu einer Grosskontrolle der Polizei. In den sozialen Medien wurde davor gewarnt. Den Verfassern solcher Warnungen droht eine Anzeige.

Rund 180 Verkehrsteilnehmer wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 23 Uhr und 2 Uhr, von der Polizei gestoppt und auf die Autobahnraststätte Thurau Süd bei Züberwangen SG geleitet. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, wurden die Lenker sowie ihre Fahrzeuge einer eingehenden Kontrolle unterzogen.

Vor dieser Kontrolle wurde in einer Ostschweizer Facebook-Gruppe gewarnt. Ein Mann postete: «Achtung, Achtung. Steuergeld vom Staat wird in diesem Moment bei der Autobahn A1 über Raststätte Thurau umgeleitet. Wenn möglich, Autobahn vermeiden.» Einige empfehlen dem Verfasser, den Post zu löschen, da er gebüsst werden könnte. Andere sind der Meinung, so formuliert, sei eine Warnung in der Öffentlichkeit erlaubt.