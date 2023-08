Venedig: «Achtung, Taschendiebe» – Monica Poli ist ein Dance-Star

Poli ist Miglied einer Bürgerwehr, die besonders hinter Roma her ist.

Mit ihrem Schrei «Attenzione, borseggiatrici» – übersetzt «Achtung, Taschendiebe » – wurde Monica Poli zu einer internationalen viralen Sensation. Jetzt hat die Musikerin Jovynn aus Polis Ruf einen Dance-Remix erstellt, der sogar auf dem Tomorrowland-Festival in Belgien lief.

Die 57-Jährige patrouilliert seit Jahren auf den Strassen von Venedig. Mit ihrer lauten und grellen Stimme macht sie Touristen und Touristinnen auf Taschendiebe aufmerksam. Poli gehört der Gruppe «Cittadini Non Distratti» (Wachsame Bürger) an. Die rund 50 Mitglieder dieser Organisation ziehen durch die Stadt und schreien Menschen an, die sie für Diebe halten – Menschen, von denen die «wachsamen Bürger» lediglich vermuten, dass sie Reisenden das Portemonnaie, das Handy oder die Kamera wegreissen werden.