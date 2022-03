Sanktionen gegen Russland – Acrevis Bank sperrt Konto von Schweizerin mit russischen Wurzeln  ohne Vorwarnung

Sperrung trotz Schweizer Passes

Seine Frau sei seit über sieben Jahren Kundin der Bank mit Sitz in St. Gallen, sagt ihr Mann, der über eine Vollmacht über ihr Konto verfügt. Sie habe einen russischen Pass und zuerst eine Aufenthaltsbewilligung B für die Schweiz gehabt. Das bedeutet, dass sie sich mit oder ohne Job befristet in der Schweiz aufhalten durfte.

Nach fünf Jahren sei diese Bewilligung abgelaufen, worauf die Bank in keinster Weise reagiert habe. 2015 habe seine Frau die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten. Am 3. März habe die Bank ihn kontaktiert und ihm mitgeteilt, dass das Konto und die Debitkarten seiner Frau nun gesperrt seien – ohne vorherige Warnung.

«Damit hätte ich nie gerechnet»

Die Acrevis Bank verlangte zudem, dass die Frau persönlich vorspricht. Das habe sie am Freitag gemacht und die Sperrung so endgültig aufheben können. «Die Bank hat mich sehr unfreundlich behandelt», sagt die Frau im Gespräch mit 20 Minuten. Denn sie sei nicht verantwortlich für den Krieg, spüre nun aber seine Auswirkungen in der Schweiz. Ihre Familie lebe in Moskau, und ihr Bruder sei mit einer Ukrainerin verheiratet, so die Frau.