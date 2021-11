Kantonspolizei Thurgau rettet frischgeborenes Kalb aus Bach – «Actionreicher aber auch ungemütlicher Start ins Leben»

Am Freitagmorgen ist in Wängi TG ein Kälbchen direkt nach der Geburt in einen Bach gefallen.

Am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr hat eine Frau in Wängi TG ein lautes Muhen gehört und den Polizeinotruf gewählt, teilt die Kantonspolizei Thurgau auf ihrer offiziellen Facebookseite mit. Eine Patrouille der Kantonspolizei traf wenig später auf eine Kuh, die am Waldrand stand und «aufgeregt in Richtung Bachtobel blickte». Ihr frischgeborenes Kälbchen stand im Bach.