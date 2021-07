Nach Scarlett Johansson : Actionstar Gerard Butler verklagt Hollywood-Produzenten

Schon wieder verklagt ein Hollywood-Star seine Filmproduzenten wegen Vertragsbruchs und Betrugs.

Action-Star Gerard Butler (51) hat die Produzenten des Films «Olympus has Fallen – Die Welt in Gefahr» wegen Vertragsbruchs und Betrugs verklagt. Der britische Schauspieler reichte die Klage am Freitag in Los Angeles ein, wie die Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» berichteten. Butler pocht demnach auf eine Zahlung von mehr als 10 Millionen Dollar, die ihm als Beteiligung an den Kinokasseneinnahmen zustehen würde. In der Klageschrift heisst es, die Macher des Action-Thrillers hätten Butler um Millionenbeträge betrogen.