Streamingstarts Dezember 2022: Adam Driver kämpft in «White Noise» gegen eine Giftwolke

In einem Horrorfilm auf Disney+ wurde eine Ferienwohnung doppelt gebucht.

Adam Driver und Greta Gerwig sind in einer Satire bei Netflix zu sehen.

«White Noise»

Gespräche über den Tod

Während Jack sich in seinen Job als College-Professor vertieft, droht Babette, sich in Psychopharmaka zu verlieren. Thema der Gespräche zwischen Babette und Jack sind nämlich oft – beinahe immer – der Tod, die Angst davor und wer zuerst sterben wird.

Zur Beruhigung ihrer Sorgen bieten Familien-Ausflüge in den knallbunten Supermarkt Ablenkung. Doch als es in der Nähe einen grossen Chemieunfall gibt, breitet sich eine giftige Wolke am Himmel aus und die Familie begibt sich auf die Flucht.