Adam Driver verwandelt sich für Burberry in einen Zentaur – das Internet flippt aus

Alle schwärmen für Driver als halbmenschliches Wesen

Was darin zu sehen ist: Driver sprintet mit nacktem Oberkörper bei Sonnenuntergang auf das raue Meer zu, neben ihm ein in die gleiche Richtung galoppierendes Pferd.

Anschliessend schwimmen die beiden in der Brandung zu FKA Twigs' Song « Two Weeks » . Driver taucht hinunter, wendet und verdreht seinen Körper, die Gliedmassen von Mensch und Pferd verflechten sich i mmer mehr . Wenn Driver am Ende wieder am Ufer auftaucht, sind die beiden vollends zu einem Lebewesen verschmolzen: Driver ist nun ein Zentaur mit einem nackten, menschlichen Oberkörper, der in den Körper e ines Pferdes übergeht.