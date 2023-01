Adam Levine und Behati Prinsloo sind wieder Eltern geworden

«Wollen eine grosse Familie haben»

Adam Levine und Behati Prinsloo sind seit 2014 verheiratet. Sie haben bereits zwei gemeinsame Töchter – Dusty Rose (6) und Gio Grace (4). In einem Interview mit «Entertainment Tonight» im November 2021 gestand Behati, dass sie und Adam gerne eine grössere Familie hätten. «Wir wussten schon immer, dass wir ein zweites Kind wollten.» Dennoch sei es nicht immer einfach gewesen. «Ich glaube, in den zwei Jahren, als ich zwei Babys unter zwei Jahren hatte, dachte ich mir: ‹Denk nicht einmal daran!›. Aber ich will auch fünf Kinder haben», so Behati und fügte an: «Weisst du was, sag niemals nie. Wir wollen eine grosse Familie haben, wer weiss, wir überlassen es dem Schicksal und einfach dem, was passiert.»