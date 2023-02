Adani Group: Das musst du zum Wirtschaftskrimi wissen

Gautam Adami sieht sich schweren Vorwürfe ausgesetzt. Der indische Unternehmer soll die Bilanz manipuliert haben und in illegale Offshore-Geschäfte verwickelt sein.

Eine Schweizer Firma sei in illegale Geschäfte verwickelt, sagt der US-Leerverkäufer Hindenburg.

Die Vorwürfe gegen die indische Adani Group schlagen auch in der Schweiz hohe Wellen.

Die Adani Group des indischen Unternehmers Gautam Adani hat in den letzten Tagen einen Kursverlust von 100 Milliarden Dollar erlitten. Adani galt laut «Forbes» vor dem Absturz als drittreichster Mann der Welt . Nun rutschte er auf Platz elf ab. Auslöser für die herben Verluste waren Vorwürfe des US-Leerverkäufers Hindenburg Research. Er warf der Adani Group Bilanzbetrug vor. Zudem habe die Unternehmensgruppe Firmen aus Offshore-Steueroasen wie Mauritius und karibischen Inseln missbräuchlich genutzt.

Adani Group überlegt rechtliche Schritte

Als Leerverkäufer profitiert Hindenburg von den gefallenen Adani-Kursen. Laut der «Wirtschaftswoche» hat die Analyse-Firma deshalb «ein gehöriges Eigeninteresse». Hindenburg setzte nämlich auf fallende Adani-Kurse. Trotzdem werden die Vorwürfe von Hindenburg in der Finanzwelt ernst genommen. Die Firma lag nämlich in der Vergangenheit mit Vorwürfen gegen Unternehmen meistens richtig.



Die Adani Group überlegt sich rechtliche Schritte gegen Hindenburg und wies die Vorwürfe zurück. Gautam Adani bezeichnete die Vorwürfe in einem über 400-seitigen Schreiben als «kalkulierten Angriff» und «nichts als Lügen». Gemäss Hindenburg konnte Gautam Adani aber bisher keinen Vorwurf entkräften.