Ich verwende gar keinen Adblocker. Wieso kann ich 20minuten.ch trotzdem nicht nutzen?

Neben Adblockern gibt es weitere Browser-Plugins oder Software, die die Ausspielung von Werbung verhindern.

Wenn du keinen aktiven Adblocker verwendest und dennoch nicht auf 20minuten.ch zugreifen kannst, möchten wir dich bitten, die folgenden Punkte zu überprüfen:



1. Ist dein PC oder Laptop, mit dem du auf 20minuten.ch zugreifen willst, über ein Unternehmensnetzwerk mit dem Internet verbunden? Dann besteht die Möglichkeit, dass durch das Unternehmensnetzwerk Werbung blockiert wird. In diesem Fall möchten wir dich bitten, mit unserem Kundenservice über feedback@20minuten.ch in Kontakt zu treten. Es besteht die Möglichkeit, im Unternehmensnetzwerk eine Ausnahmeregel für 20minuten.ch zu erstellen.



2. Hast du einen Script-Blocker wie etwa uBlock Origin oder Ghostery installiert? Dieser könnte fälschlicherweise als Adblocker wahrgenommen werden. Bitte überprüfe in deinen Einstellungen, ob Werbung unterdrückt wird, und erstelle wenn möglich eine Ausnahmeregel für 20minuten.ch.



3. Verwendest du möglicherweise ein Antivirenprogramm? Dann überprüfe bitte in den Einstellungen, ob das Programm Werbeanzeigen blockiert, und erstelle wenn möglich eine Ausnahmeregel für 20minuten.ch.



Sollte keine dieser Möglichkeiten zutreffen und dein Zugang zu 20minuten.ch ist noch immer blockiert, wende Dich bitte an feedback@20minuten.ch.