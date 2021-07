Tiktok-Star Addison Rae sorgt mit Trump-Bekanntschaft für Ärger

Der frühere US-Präsident sass im Arena-Publikum in der Reihe vor Addison – umzingelt von Sicherheitspersonal. Davon liess sie sich nicht abschrecken: Nonchalant tippte sie Trump auf die Schulter und streckte ihm die Hand hin.

Ein neu aufgetauchtes Video zeigt, wie Influencerin Addison Rae (20) am Wochenende bei einem UFC-Kampf in Las Vegas Bekanntschaft mit Donald Trump (75) macht.

Tänzerin und Influencerin Addison Rae (20) sorgt aktuell mit einer ungewöhnlichen Bekanntschaft für Kritik. Die US-Amerikanerin, die weltweit zu den erfolgreichsten Tiktok-Stars zählt, war am vergangenen Wochenende im Live-Publikum des UFC-264-Kampfs zwischen Conor McGregor (33) und Dustin Poirier (32) . Vor Ort verfolgte Addison nicht nur gespannt den Kampf, sondern nutzte auch die Chance, um sich einem anderen Prominenten in den Zuschauerrängen vorzustellen.

Und das war kein geringerer als Ex-US-Präsident Donald Trump. Er sass im Stadion direkt vor Addison und weiteren Influencerinnen und Influencern. Ein Youtube-Video , das am Dienstag veröffentlicht wurde, zeigt die Interaktion zwischen Addison und Trump. Darin ist zu sehen, wie sich Addison aufgeregt dem 75-Jährigen vorstellt und seine Hand schüttelt. «Hallo, ich bin Addison. Es ist so nett, Sie kennenzulernen!», ist zu hören.

Der Ausschnitt aus dem Youtube-Video macht aktuell auf Twitter die Runde. «Ich musste einfach Hallo sagen», so Addison im Clip zu Trump. Und ein zweites Mal beteuert sie, wie toll es sei, ihn kennenzulernen. Wie die Interaktion zwischen den beiden weitergeht, ist im Video nicht zu sehen. Ein Sitznachbar beobachtet das kurze Gespräch und urteilt: «Sie weiss genau, was sie da tut.»

«Überrascht mich nicht, dass sie Trump mag»

Fans von Addison Rae sind enttäuscht davon, dass die Influencerin beim UFC-264-Kampf bewusst den Kontakt zu Donald Trump gesucht hat. Dies, weil sie in der Vergangenheit schon einmal in eine Kontroverse geriet, als sie ein Foto veröffentlichte, auf dem im Hintergrund eine Trump-Flagge zu sehen war. Damals stritt Addison ab, Trump-Wählerin und Mitglied der republikanischen Partei zu sein.

Auf Twitter machen Kritikerinnen und Kritiker ihrem Unmut Luft. «Also Addison Rae ‹MUSSTE› Trump einfach Hallo sagen. Aber sie ist nicht seine Anhängerin, okay…», schreibt eine Userin. «Addison ist in den Südstaaten aufgewachsen. Es überrascht mich nicht, dass sie Trump mag», so ein anderer User. Und in einem weiteren Tweet heisst es: «Oops Addison… Deine republikanische Einstellung ist zu sehen.»