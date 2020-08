Flirterei mit Mischa

Adela schwebt bei «Promi Big Brother» auf Wolke 7

Als Bachelorette hat Adela Smajic die Liebe nicht gefunden. Nun meint es Amor bei «Promi Big Brother» gut mit der Baslerin: Muskelprotz Mischa hat ihr den Kopf verdreht.

«Emotional oder gefühlslos?» will Mischa (27) an Tag 2 bei «Promi Big Brother» von Adela (26) wissen.

Seit Freitag steht Adela Smajic unter Dauerbeobachtung des grossen Bruders : Gemeinsam mit 15 weiteren Prominenten zog die Basler Ex-Bachelorette in die Container von «Promi Big Brother». Obwohl «Container» in diesem Jahr nicht wirklich zutrifft – zehn Bewohner leben aktuell unter freiem Himmel im Märchenwald, während sechs das süsse Leben im Märchenschloss geniessen. Adela harrt momentan mit Schlafsack und Mätteli im Märchenwald aus.

Langweilig ist es der 26-Jährigen in den letzten Tagen aber nicht geworden, denn schon nach kurzer Zeit hat sie Ablenkung gefunden: Mitbewohner Mischa Mayer (27), bekannt aus der letztjährigen Staffel von «Love Island». Wie in der Folge vom Samstagabend gezeigt wurde, verbringen die beiden viel Zeit miteinander und flirten, was das Zeug hält.