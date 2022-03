Entstanden ist dieser aufgrund ihrer neuen Bestrebung: Sie will noch vor ihrem 30. Geburtstag eine neue Sprache lernen.

Dass sie sich während der Kriegssituation in der Ukraine aufgrund der russischen Invasion für diese Sprache entscheidet, wird von ihrer Followerschaft stark kritisiert.

Heute feiert Adela Smajic ihren 29. Geburtstag. Für ihr neues Lebensjahr hat sich die einstige Bachelorette vorgenommen, eine neue Sprache zu erlernen. Bis zu ihrem 30. will sie diese beherrschen. Entsprechend stolz meldet sich die Baslerin aus der ersten Lektion und teilt ein Übungsblatt auf Instagram. Doch ihre Kurswahl wird massiv kritisiert: Sie lernt Russisch.

Durch die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine, die sich aus der russischen Invasion ergab, machen die News über Adelas neues Bestreben ihre Followerschaft offenbar wütend. Ein regelrechter Shitstorm brach innert kürzester Zeit aus. «Unglaublich. Schäme dich», schreibt ihr jemand. «Das ist ein Witz, oder? So daneben, jetzt sowas zu posten», meldete sich eine andere Person via Privatnachricht. Weiter heisst es, sie sei «taktlos und dumm».