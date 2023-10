Adela Smajic sucht bei «Bachelor in Paradise» die Liebe

Adela Smajic ist bereit für eine neue Liebe – und sucht diese wieder im TV, wie sie vorfreudig auf Instagram verkündet. Die 30-jährige Baslerin wird in der kommenden Staffel von «Bachelor in Paradise» auf RTL+ zu sehen sein. «Ich habe immer wieder Männer kennen gelernt. Langfristig hat sich aber nie etwas entwickelt und das, obwohl ich eine Dating-Queen bin», erklärt sie ihre Teilnahme auf Anfrage von 20 Minuten. Weiter führt sie aus: «Die Sendung weist eine hohe Quote an langfristigen Paaren auf, vielleicht klappt es auch bei mir.» Dass sie gerne auch unkonventionelle Wege einschlägt, bewies sie bereits 2018, als sie als Bachelorette ihre Rosen verteilte.