Adelboden: Nach Lawine mehrere Helikopter im Einsatz

In Adelboden ist im Gebiet der Vordersilleren eine Lawine niedergegangen.

In Adelboden ist eine Lawine niedergegangen und mehrere Helikopter sind im Einsatz, um nach allfällig Verschütteten zu suchen. Wie die Kantonspolizei Bern gegenüber 20 Minuten bestätigt, ging die Meldung über die Lawine am Donnerstagmorgen um 10.55 Uhr ein. Die Lawine ist demnach im Gebiet der Vordersilleren niedergegangen. Das betroffene Gebiet ist bei Freeridern sehr beliebt.

Wie der Besitzer eines Hotels in der Region sagt, habe man die Lawine zwar nicht gesehen, aber mitbekommen. «Grad vorher wurde einer unserer Mitarbeiter, der ausgebildeter Rettungsschaufler ist, mit einem Helikopter abgeholt, um auszuhelfen», sagt er zu 20 Minuten. Ob noch weitere Schneeschaufler für den Einsatz geholt wurden, konnte der Hotelbesitzer nicht sagen.

Zurzeit liegen keine Informationen vor, ob Personen verschüttet worden sind, der Einsatz befindet sich im Gang. Nachdem es in den vergangenen Tagen vermehrt zu starken Schneefällen in den Schweizer Alpen gekommen ist, stieg auch die Lawinengefahr vielerorts auf die Lawinengefahrenstufen 3 und 4 an.