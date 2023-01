Victor Muffat-Jeandet : Adelboden-Sturzopfer meldet sich mit blutigem Gesicht aus dem Spital

Ski-Ass Victor Muffat-Jeandet lag beim Riesenslalom-Klassiker in Adelboden nach dem ersten Lauf auf Rang 7. Im zweiten Durchgang war für den 33-Jährigen bereits nach der ersten Zwischenzeit Schluss. Der Franzose stürzte heftig, krachte mit hoher Geschwindigkeit in die Fangnetze.

Dem Knie gehts nicht gut

Auf Instagram postete das Ski-Ass am Sonntag ein blutiges Foto aus dem Spital und gab ein Update zu seinem Gesundheitszustand. «Einige Neuigkeiten nach meinem Sturz von gestern: Ich wurde mit dem Flugzeug direkt ins Spital Bern geflogen, weil ich stark blutete und sie Angst vor dem Schock hatten. Meine Hand wurde am Abend genäht und es scheint keine Sehnen- oder Nervenprobleme zu geben, die gebrochene Nase ist offen, sie wurde auch direkt mitten in der Nacht operiert. Der Rest des Kopfes und des Rückens sieht gut aus», gab Muffat-Jeandet Entwarnung.

In den kommenden Tagen stehen weitere Untersuchungen an. Auch sein linkes Knie wurde bei dem Aufprall verletzt. «Ich warte auf meinen Rücktransport, um weitere Tests an meinem linken Knie durchzuführen, dem es nicht sehr gut geht», schreibt der 33-Jährige weiter. Ob der Franzose in dieser Saison nochmals in den Weltcup zurückkehren wird, darf stark bezweifelt werden.