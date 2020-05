Geburtstags-Post

Adele meldet sich nach fünf Monaten mit neuem Look zurück

Anlässlich ihres 32. Geburtstags meldete sich die Sängerin auf Instagram bei ihren Fans. Und sorgt dabei mit ihrem neuen Look für Begeisterung.

Das ist zuvor das letzte Foto gewesen, das Adele auf Insta gepostet hat – am 23. Dezember 2019.

Regisseurin Lauren Paul (33, rechts) beglückte Adele-Fans zudem mit einem weiteren Foto. Sie gratulierte ihrer Freundin auf Insta und schrieb: «Du wurdest schnell zu einem der wichtigsten Menschen auf meiner Reise als Mutter. Du hast mir so viel beigebracht. Du leuchtest, weil dein Herz so voll ist.»

Mit diesem Foto meldete sich Adele am Mittwoch nach fast fünf Monaten Pause erstmals wieder mit einem Instagram-Post zurück. Der Anlass: Sie hatte am Dienstag Geburtstag und bedankt sich nun für die Glückwünsche.

Nach fast fünf Monaten Funkstille auf Instagram meldet sich Sängerin Adele nun wieder zurück. Die Britin wurde am Dienstag 32 Jahre alt und bedankt sich in ihrem Post für die Geburtstagsglückwünsche. «Vielen Dank für die Geburtstagsliebe. Ich hoffe, dass ihr alle während dieser verrückten Zeit gesund und bei Verstand bleibt», so Adele.