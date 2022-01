Karten kosteten bis zu 27’000 Franken : Adele muss unter Tränen Shows in Las Vegas verschieben

Die Hälfte ihres Teams sei krank, Material sei nicht rechtzeitig eingetroffen, Covid habe alles zerstört: Die britische Sängerin Adele hat schweren Herzens ihre ab Freitag geplanten Auftritte verschieben müssen.

In einem Video bricht die Sängerin in Tränen aus.

Adele kann nicht wie geplant am Freitag in Las Vegas auftreten.

Unter Tränen hat die britische Sängerin Adele die Verschiebung ihrer Show in Las Vegas verkündet – einen Tag, bevor diese beginnen sollte. «Es tut mir so leid, aber meine Show ist nicht bereit», sagte sie in einem am Donnerstag auf Instagram veröffentlichten Video. Sie habe «alles versucht, um sie rechtzeitig auf die Beine zu stellen», aber «wir sind durch Lieferverzögerungen und Covid absolut zerstört worden.»