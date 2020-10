Fans feiern ihr Comeback bei «SNL»«Adele rettet mein 2020!»

1 / 6 Sängerin Adeles letzter grosser Auftritt ist bereits über drei Jahre her, 2015 kam ihr letztes Album «25» raus. Dass die 32-jährige als Gast bei der Satire- und Comedy-Show «Saturday Night Live» (SNL) auftreten würde, feierten ihre Fans schon im Vorfeld. Screenshot SNL Ihre neue, schlankere Figur thematisierte die Britin gleich zu Beginn in der Eröffnungsrede der Sendung: «Ich konnte wegen der Covid-Restriktionen nur die Hälfte von mir in die USA bringen. Und das ist die Hälfte, für die ich mich entschieden habe.» Screenshot SNL Die britische Grammy-Gewinnerin spielte in mehreren Comedy-Sketches mit. Wobei sie sich das Lachen nicht immer verkneifen konnte.

Darum gehts Die britische Sängerin Adele (32) hat sich nach längerer Bühnenabstinenz erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Sie führte als Host durch die US-Comedyshow «Saturday Night Live» und begeisterte mit Gesangseinlagen und als Schauspielerin in Comedy-Sketches.

Die Reaktionen sind einhellig: «Adele rettet mein 2020», schrieb ein User etwa.

Ihre neue, schlankere Figur thematisierte die Britin gleich zu Beginn in der Eröffnungsrede der Sendung: «Ich konnte wegen der Covid-Restriktionen nur die Hälfte von mir in die USA bringen. Und das ist die Hälfte, für die ich mich entschieden habe.»

Schon klar, dass man dem Samstagabend entgegenfieberte: Sängerin Adeles letzter grosser Auftritt ist bereits über drei Jahre her, 2015 kam ihr letztes Album «25» raus. Dass die 32-jährige Grammy-Gewinnerin als Gast bei der Satire- und Comedy-Show «Saturday Night Live» (SNL) auftreten würde, feierten ihre Fans deshalb schon im Vorfeld. Und Adele enttäuschte sie nicht: «Adele rettet mein 2020» tweetet ein User etwa. «Ich habe in 2020 nicht einmal so breit gegrinst wie bei Adeles Auftritt», schreibt ein anderer. «Es war ein hartes Jahr und genau das hab ich jetzt gebraucht.»

Die drei Highlights aus Adeles «SNL»-Auftritt:

1. Die Sache mit dem Gewicht. Die Britin hatte im vergangenen Jahr nur selten auf Instagram gepostet und sich nur gezielt in der Öffentlichkeit (etwa an Buddy Drakes Geburtstagsparty) blicken lassen. Jetzt ist es amtlich: Die einst fülligere «Hello»-Sängerin hat ihr Körpergewicht quasi halbiert. Am Samstagabend thematisierte die sichtlich schlankere Adele ihren Gewichtsverlust von gemunkelten 45 Kilo gleich in der Eröffnungsrede.

Ich weiss, dass ich sehr, sehr anders aussehe, als damals, als ihr mich zuletzt gesehen habt. Aber wegen der Covid-Restriktionen konnte ich nur die Hälfte von mir bringen. Und für diese Hälfte habe ich mich entschieden. Adele bei «SNL»

2. Wie schön ist es bitte, Adeles Stimme wieder mal zu hören? Die 32-Jährige stimmte während eines Bachelor-Sketches ihre grössten Hits «Someone Like You», «Rolling in the Deep» und «Make You Feel My Love» an.

3. Adele hat definitiv Comedy-Talent. Zu sehen etwa i n diesem Jeans-Werbung-Sketch mit Schauspielerin Maya Rudolph (48).