«Easy on me» - Adele rührt Fans zu Tränen

Die Popikone Adele veröffentlicht ihre neue Single «Easy On Me» letzten Freitag.

Am vergangenen Freitag, 15. Oktober , veröffentlicht die englische Popsängerin Adele ihre erste S ingle aus dem Album «30», welches im November erscheinen wird.

Über 100 Millionen verkaufte Platten, e in Oscar und 15 Grammys . Ja, es geht hier um die Popikone Adele . Im November erscheint ihr neues Album « 30 » . Fast sechs Jahre musste n Adele - Fans warten , bis sie ihre neue Single veröffentlichte . Jedoch hat sich die Wartezeit gelohnt , denn d ie 33 - jährige Sängerin begeistert ihre Community a ufs Neue . Mit ihre n tiefgründige n , emotionale n Lyrics bringt sie ihre Fans zum W einen.

Nach nur kurzer Zeit, nämlich innerhalb von drei Tagen, landete die neue Single auf Platz eins der Youtube-Trends in der Schweiz. Auf Social M edia haben mittlerweile m ehr als 53 ’ 000 Userinnen und User bereits das Lied in i hren Tiktok - Videos benutzt.

Jeder teilt seine ganz eigene Interpretation von Adeles Lied auf Social Media. Manche singen es nach, andere zeigen , wie sie sich fühlen , wenn sie den neuen Song anhören. Die amerikanische Schauspielerin Alicia Silverstone zum Beispiel zeigt in ihre m Tiktok - Video , wie sie sich auf Adeles neue S ingle vorbereitet . « Bitte schone mich Adele… du bringst mich immer zum Weinen » , t eilt sie als Caption ihres Post s .

Adele ist zurück

Auch auf Twitter teilen die Fans ihre Stimmungen, nachdem sie Adeles neuen Song gehört haben. Am Freitag teilte der Twitter-Account der Modedesignerin Vera Wang , wie sehr sie «Easy on me» berührt habe.

Dass die beliebte, erfolgreiche Popsängerin Adele endlich zurück ist, freut ihre grosse Fanbase . Alle reden über die neue Single « Easy on Me » . Viele Fans können es fast nicht glauben. Mitarbeitende von E! News schlagen sogar vor, « den Rest des Tages frei zu nehmen » , « um zu Adeles neuer Single zu weinen » . Und auch Jimmy Fallon zeigt in seiner “Tonight Show” auf kreative Art und Weise, wie sehr die Fans auf ihr Comeback gewartet haben .