Adele schämte sich für das Scheitern ihrer Ehe

Adele (33) ziert das Cover der neusten «Rolling Stone»-Ausgabe. Die Sängerin hat dem Magazin zudem ein Interview gegeben, in dem sie unter anderem über ihre Scheidung spricht.

Am nächsten Freitag veröffentlicht Adele ihr lang erwartetes Album «30».

Am kommenden Freitag wird Adele ihr neues Album «30» veröffentlichen. Für die britische Sängerin markiert die Platte ein Comeback nach rund sechs Jahren musikalischer Pause – und einen Rückblick auf die privaten Höhen und Tiefen, die sie während dieser beruflichen Auszeit erlebt hat. Insbesondere ihre Scheidung von Simon Konecki (47), die im Frühling dieses Jahres finalisiert wurde, wird ein Thema sein.

In einem Interview mit dem «Rolling Stone» -Magazin reflektiert die 33-Jährige im Hinblick auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums ihre Scheidung und macht deutlich, wie sehr sie das Scheitern der Ehe getroffen hat. «Es hat mich verdammt umgehauen», sagt sie gegenüber der Zeitschrift. «So viele Leute haben miterlebt, wie ich die Ehe nicht zum Funktionieren bringen konnte. Das hat mich vernichtet», so Adele. Und gibt zu: «Ich habe mich geschämt.»

«Hatte nicht wirklich eine Ahnung, wer ich bin»

Niemand habe ihr das Gefühl gegeben, dass sie sich schämen muss, stellt Adele klar. «Aber trotzdem glaubst du einfach, dass du nicht alles gegeben hast.» Ohnehin habe sie in den letzten Jahren mit sich und ihrer Einstellung zu kämpfen gehabt. «Ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, wer ich bin. Ich dachte, ich weiss es. Vor allem weil ich auf meinen 30er zusteuerte und es mir eigentlich gut ging», so die Britin. Aber irgendwann habe sie zugeben müssen, dass sie sich so, wie sie damals war, selbst gar nicht mochte.