Kann Adele nicht in Las Vegas auftreten, weil sie Stress mit ihrem Freund Rich Paul hat?

Während den Konzertproben soll die Britin ständig in Tränen ausgebrochen sein. Eine Quelle behauptet nun sogar, dass ihre Beziehung Schuld an den geplatzten Auftritten sei.

Unter Tränen sagte Adele vergangene Woche weniger als 24 Stunden vor Showbeginn ihre Konzertreihe in Las Vegas ab. Instagram/adele

Darum gehts Adele (33) enttäuschte Tausende von Fans, als sie vergangene Woche weniger als 24 Stunden vor Showbeginn ihre Konzertreihe in Las Vegas platzen liess.

Die Show mit dem Titel «Weekends With Adele» sollte vom 21. Januar bis zum 16. April zweimal pro Woche laufen und wurde nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Offizieller Absagegrund ist die Pandemie – nun wird jedoch gemunkelt, dass auch Beziehungsprobleme dazu beigetragen hätten.

Vergangene Woche hat Adele kurz vor Showbeginn schwer schluchzend verkündet, dass ihre geplante Konzertreihe in Las Vegas abgesagt werden muss. Als Hauptgrund nannte die 33-jährige die Pandemie. So habe es Lieferverzögerungen gegeben und die Hälfte ihres Teams sei krank. Später behaupteten Quellen jedoch, dass die Auftritte auch an Adeles Starallüren gescheitert seien. Die Britin habe zu viele Forderungen an die Location gestellt. Nun wird eine weitere Vermutung laut: Adele soll Beziehungsprobleme haben.

«Es gibt Ärger im Paradies, deshalb kann sie nicht auftreten», sagt eine anonyme Quelle gegenüber «New York Daily News» aus. Auch «Page Six» hat vor wenigen Tagen berichtet, dass es Probleme zwischen der Chartstürmerin und dem Sportagenten Rich Paul (40) geben soll. «Adele hat geweint und konnte im vergangenen Monat keine Probe ohne Tränen durchstehen», so eine Quelle mit Kontakten zum Management des Caesars Palace, wo ihre Konzertreihe geplant war. «Sie war ständig am Telefon mit Rich und hat laut geschrien und geschluchzt», heisst es weiter.

Ein weiterer Insider aus Las Vegas verrät: «Mir wurde gesagt, dass dieser Stress sie in eine Lage gebracht hat, in der sie einfach nicht mehr zuversichtlich war, weiterzumachen.» Nach der offiziellen Absage des Konzerts sei Adele direkt im Privatjet nach Los Angeles zu ihrem Liebsten geflogen.

Adele lebe zurzeit bei ihrem Freund

Dabei hat die Musikerin noch im Oktober in einem Interview mit Talkshow-Pro Oprah Winfrey (68) verraten: «Es läuft einfach reibungslos». Doch was wenn in der Liebe alles rund läuft und das Paar einfach nur mit der örtlichen Trennung zu kämpfen hatte? So gibt es trotz des angeblichen Beziehungsstress aktuell auch Gerüchte, dass das Paar bald zusammenziehen könnte.

1 / 4 Vergangenen September machte Adele ihre Beziehung zu Rich Paul mit diesem Foto Instagram-official. Instagram/adele Der 40-Jährige ist Sportagent und hat unter anderem Basketballgrösse LeBron James (37) unter Vertrag. Getty Images/Christian Petersen Kennengelernt haben die Britin und der US-Amerikaner sich angeblich bereits im Frühjahr 2021. Getty Images/Ronald Martinez

Eine Quelle berichtet gegenüber «Sunday People», dass Adele sich seit dem 21. Januar in seiner Villa in Beverly Hills befindet und dort etwas in Gange sei: «In den letzten Tagen gab es ein reges Kommen und Gehen im Haus.

Es gibt Sicherheitsvorkehrungen, die ich noch nie gesehen habe. Sie haben sich dort verschanzt.»

Adele sagt Performance an Award-Show ab

Ob Adele zurzeit beruflich oder beziehungstechnisch unter Druck steht oder auch einfach nur Zeit mit ihrer neuen Flamme verbringen will, wird wohl ein Rätsel bleiben, solange sie sich nicht selbst dazu äussert. Fest steht jedoch, dass die in den USA lebende Engländerin einen Gang zurückfährt: Medienberichten zufolge hat sie auch ihre Performance an den BRIT Awards in der Londoner 02 Arena am 8. Februar abgesagt.