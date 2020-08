Adele wird für Bikini-Bild kritisiert

Am Sonntagabend postet Sängerin Adele (32) dieses Bild, auf dem sie ein Jamaika-Flaggen-Bikini und die Haare in Bantu-Knoten trägt. Damit wünscht sie ihren Followern einen schönen Notting-Hill-Carnival.

So schrieben etwa User, dass die weisse «Rolling in the Deep»-Sängerin von der schwarzen Kultur profitiere, indem sie kleine, aufgerollte Buns, die über den Kopf verteilt sind, trägt – was mit Menschen afrikanischer Abstammung in Verbindung gebracht wird. Der Hairstyle ist über 100 Jahre alt und hat seinen Ursprung im südlichen Teil von Afrika. Auch das Bikini-Oberteil in den Landesfarben von Jamaika stiess manchen sauer auf: «2020 wird immer schräger», schreibt etwa User @MrErnestOwens. «Ich hasse es, das zu sehen.»