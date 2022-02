Adele deutet an, dass sie nächstes Jahr ein zweites Kind mit Rich Paul will

1 / 8 Adele möchte noch einmal Mutter werden. Dies hat die 33-Jährige nun in «The Graham Norton Show» verraten. Niklas Halle’n/AFP Am Dienstagabend liess ihr Klunker am Finger an den Brit Awards in London Verlobungsgerüchte aufkeimen. Niklas Halle’n/AFP Die Sängerin hat an dem Abend in drei Kategorien gewonnen. AFP

Darum gehts Adele (33) und Rich Paul (40) sind seit September offiziell zusammen.

Die Sängerin hat aus ihrer Ehe mit Simon Konecki (47) einen neunjährigen Sohn.

Im Interview mit Talkshow-Host Graham Norton (58) gibt sie nun an, dass sie erneut einen Kinderwunsch hat.

Sie deutet an, dass es schon nächstes Jahr soweit sein könnte.

Während ihres neuesten TV-Auftritts in «The Graham Norton Show» spricht Adele erstmals seit ihrem tränenreichen Absage-Video über ihre geplatzte Show in Las Vegas und deutet dabei an, dass sie schon bald neuen Nachwuchs bekommen könnte. So verrät die 33-Jährige dem Talkshow-Host während des Gesprächs: «Ich würde gerne mehr Kinder haben.»

Seit langer Zeit fühle sie sich erstmals wieder bereit dazu. «Ich brauche eine Weile, um Energie zu tanken – gerade habe ich das Gefühl, dass ich den Schlaf, von vor neun Jahren, als ich meinen Sohn bekommen habe, wieder aufgeholt habe.» Die Britin brachte 2012, als sie noch mit Ex-Mann Simon Konecki (47) zusammen war, ihr erstes gemeinsames Kind, Angelo Adkins, zur Welt.

Gegenüber Norton deutet sie nun an, dass es schon nächstes Jahr mit Freund Rich Paul (40) Zeit für Baby Nummer zwei sein könnte. Angesprochen auf neue Daten für ihre kurzfristig abgesagte Konzertreihe antwortet sie: «Es wird zu hundert Prozent noch in diesem Jahr geschehen. Es muss dieses Jahr passieren, weil ich schon Pläne für 2023 habe. Stellt euch vor, ich muss absagen, weil ich ein Baby bekomme!»

Ihr Klunker sorgt für Gerüchte

Am Dienstagabend zog sie an den Brit Awards in London mit ihrem Diamant-Ring bereits alle Blicke – und Verlobungsgerüchte – auf sich. Als Norton nachhakt, ob sie verlobt sei, weicht die Sängerin aus: «Wenn ich es wäre, würde ich dann jemals jemandem sagen, ob ich es bin oder nicht?»

Als Adele im Januar weniger als 24 Stunden vor Showbeginn schwer schluchzend verkündet hat, dass ihre geplante Konzertreihe in Las Vegas abgesagt werden muss, enttäuschte sie zahlreiche Fans, die teils von weit her extra in die Casino-Stadt angereist waren. Als Hauptgrund nannte der Popstar damals die Pandemie. So habe es Lieferverzögerungen gegeben und die Hälfte des Teams sei krank.

Später behaupteten Quellen jedoch, dass die Auftritte auch an Adeles Starallüren gescheitert seien. Die Britin habe zu viele Forderungen an die Location gestellt. Andere sagten gar aus, dass Adele wegen Beziehungsproblemen nicht bei der Sache gewesen sei. Ihre neuesten Aussagen deuten jedoch darauf hin, dass es in der Liebe gut läuft – zumindest gut genug, um an Kinder zu denken.

Adele bereut kurzfristige Show-Absage

Bei Norton gibt die Musikerin nun jedoch zu, dass sie es bereue, ihre Show mit dem Titel «Weekends With Adele» so kurzfristig abgesagt zu haben. «Ich dachte wirklich, dass wir es noch rechtzeitig schaffen. Aber es wäre eine halbherzige Show geworden – und das kann ich nicht tun.»

Adele führt aus: «Die Leute durchschauen mich auf der Bühne direkt und hätten gewusst, dass ich den Auftritt so nicht hätte machen wollen.» Sie versichert ihren Fans: «Wir arbeiten uns jetzt den Arsch ab.» Termine könne sie aktuell jedoch noch keine ankündigen. Fixe Daten werde es diesmal erst geben, wenn auch wirklich alle Vorbereitungen stehen.