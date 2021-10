Adeles «Vogue» Cover löst einen Eyeliner-Hype aus

Die Königin des geschwungenen Eyeliners. Diesen Spitznamen hat die britische Sängerin Adele nicht von irgendwo. Sie zieht die Linie am Lid– um es mit den Worten einer Twitter-Userin zu sagen – «seit mehr als einem Jahrzehnt perfekt. Ich hätte gerne ein paar Tipps!»

Rekord-Hoch für Eyeliner

Suchanfragen im All Time High

Auch Tage später ist der Effekt deutlich spürbar: Der Suchbegriff «Adele Winged Eyeliner» wird laut Google Trends immer noch um 850 Prozent mehr als üblich gesucht. Diverse Eyeliner-Stempel und Tutorials liegen zusammen bei weit über 3000 Prozent mehr Anfragen. Die beliebtesten Exemplare sind in diversen Onlineshops bereits ausverkauft. Dazu kommt, dass Adele in wenigen Tagen ihr neues Musikvideo veröffentlichen wird. Im Teaser auf Instagram ist ihr Make-up-Look bereits zu erkennen. Sie trägt – du hast es vielleicht schon erraten - geschwungenen Eyeliner.

Falls also auch du jetzt auf der Suche nach dem idealen Eyeliner bist: Michael Ashton, Adeles Make-up Artist, hat bereits in einem Youtube-Video von 2016 verraten, dass er für seine Star-Klientin auf den Long Wear-Gel Eyeliner von Bobbi Brown in der Farbe Black Ink setzt. Wer aufgrund von Schlupflidern mit dem idealen Wing zu kämpfen hat, findet dafür direkt bei uns die ideale Anleitung.