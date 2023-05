Mexiko: In der Schule wurde Adhara gemobbt – mit 10 Jahren machte sie den Master

Adhara Pérez Sánchez aus Mexiko-Stadt wuchs in einem bescheidenen Viertel auf. In der Schule wurde sie als Autistin jahrelang gemobbt. Von der Lehrerschaft erhielt sie laut «Daily Mail» keine Unterstützung und musste drei Mal die Schule wechseln.

Mobbing trieb Adhara in die Depression

Adhara träumt davon, für die Nasa zu arbeiten

In Mexiko ist Adhara eine kleine Berühmtheit. Vor vier Jahren hat sie die US-Zeitschrift «Forbes» in die Liste der 100 bedeutendsten Frauen Mexikos aufgenommen. Und sie erschien auch auf dem Titelblatt der mexikanischen Ausgabe der Modezeitschrift «Marie Claire».



Adhara hofft, eines Tages für die Nasa zu arbeiten. Diesem Ziel ist sie ein Stück nähergekommen. Die

University of Arizona hat ihr einen Studienplatz angeboten, bei dem sie sich auch an Forschungsprojekten der Nasa beteiligen kann.