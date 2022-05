Grossbritannien : Adidas kriegt Rüge wegen Busen-Werbung

Mit entblössten Brüsten wollen die Markenbotschafter betonen, dass man Kleidung für alle Frauen herstellt. Die Kampagne sorgte für grosses Aufsehen. Offenbar störten sich jedoch einige auch an der Nacktheit.

Mit der Kampagne «Support for Everything» sorgt Adidas seit diesem Frühjahr für Aufsehen. Darauf sind die entblössten Brüste von Frauen zu sehen. Die Marke will damit für mehr Diversität einstehen.

In der Werbekampagne im Februar waren schachbrettartig die entblössten Oberkörper von Dutzenden Frauen verschiedenen Alters und verschiedener Hautfarbe abgebildet. Zu sehen waren jedoch nur die Torsos. Dazu hiess es: «Wir glauben, dass weibliche Brüste in allen Formen und Grössen Halt und Komfort verdienen.» Ein neuer Sport-BH werde daher in 43 verschiedenen Ausführungen angeboten. Die Kampagne war sowohl über Twitter als auch in Plakaten zu sehen.