Adidas trennt sich von Kanye West: «Inakzeptabel und gefährlich»

Adidas hat seine Zusammenarbeit mit US-Rapper Kanye West beendet. Das Unternehmen dulde «keinen Antisemitismus und keine andere Art von Hassrede», schreibt der deutsche Sportartikelhersteller am Dienstag in einer Pressemitteilung. Der Entscheidung sei eine eingehende Prüfung der Partnerschaft mit Ye, wie sich Kanye West inzwischen nennt, vorausgegangen.

Produktion von Yeezy eingestellt

Eine der Folgen von Adidas Entscheidung ist die Einstellung der Produktion von Produkten der Marke Yeezy. Weiterhin stoppt Adidas alle Zahlungen an Kanye West und dessen Unternehmen. Der Konzern erwartet dadurch kurzfristig bis zu 250 Millionen Euro weniger Nettogewinn in diesem Jahr.

«Für Juden in Deutschland und in aller Welt unerträglich»

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte Adidas öffentlich aufgefordert, seine Beziehungen zu West zu beenden. Zentralratspräsident Josef Schuster sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, «die täglich neuen antisemitischen Entgleisungen des Rappers sind für die Jüdinnen und Juden in Deutschland und in aller Welt unerträglich.» Als deutsches Unternehmen erwarte er schlichtweg von Adidas eine klare Haltung, wenn es um Antisemitismus gehe.