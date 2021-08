Lange Käufersuche : Adidas verkauft Reebok für 2,1 Milliarden Euro

2022 verkauft Adidas die Marke Reebok. Der Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro soll grösstenteils in bar bezahlt werden.

Der Sportartikelhersteller Adidas verkauft Reebok an die Authentic Brands Group (ABG). Der Kaufpreis beläuft sich auf 2,1 Milliarden Euro. Dabei soll der Grossteil des Kaufpreises in bar gezahlt werden, wie das Unternehmen mitteilt.

Der Verkauf soll im ersten Quartal 2022 stattfinden. Adidas will den Grossteil des Barerlöses an seine Aktionäre ausschütten. Die im Dax notierte Aktie zog nach der Bekanntgabe des Verkaufs deutlich an und stieg am Donnerstag zweitweise von 305 auf rund 313 Euro.