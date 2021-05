Swiss Influencer Award 2021 - Aditotoro, was brauchts, um Social-Media-Star zu werden?

1 / 7 Er weiss genau, wie das Social-Media-Business funktioniert. Der erfolgreiche Schweizer Youtuber und Tiktoker Aditotoro ist seit mittlerweile fünf Jahren im Geschäft. Instagram/aditotoro Der grosse Followeranstieg blieb vorerst allerdings aus – bis er mit seinen Tiktok-Videos auf Hochdeutsch auf den Nerv der Zeit traf. « Ein bisschen wie der Kantönligeist, nur sprech e ich den Ländergeist von Österreich, Schweiz und Deutschland an », so Adrian Vogt alias Aditotoro gegenüber 20 Minuten. Instagram/aditotoro Social Media sollte vorrangig Spass machen, findet der 22-Jährige. S ein Tipp: « Macht es nur, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, da viel Aufwand dahinter steckt. » Instagram/aditotoro

Darum gehts Nach einem Jahr Pause kehren die «Swiss Influencer Awards» im November 2021 zurück. Geehrt werden die besten Influencer und Influencerinnen des Landes.

Auch Newcomer haben die Chancen auf einen Preis. Ab dem 20. Mai kann sich jeder und jede mit einem Bild oder Video auf Instagram und/oder Tiktok bewerben und sich der 20 Minuten #BeCrazy-Challenge stellen.

Wir haben den erfolgreichen Schweizer Youtuber und Tiktoker Aditotoro nach Tipps und Tricks für angehende Social-Media-Stars gefragt.

Im November 2021 werden in Zürich zum zweiten Mal die Swiss Influencer Awards vergeben. Und zwar an die erfolgreichsten Schweizer Social-Media-Stars sowie an solche, die es noch werden wollen. Doch was braucht es eigentlich, um als Neuling erfolgreich zu werden – und zu bleiben? Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss: den Schweizer Youtuber und Tiktoker Aditotoro.

«In der Schweiz sollte man auch einen Schweizer Twist integrieren»

Aditotoro, was sollte man als Newcomer über das Social-Media-Business wissen?Der Arbeitsaufwand wird gerne unterschätzt. Aussenstehende denken oft «Oh , er postet zweimal am Tag, mega chilliger Job». Und auch das Ideen -F inden ist oft eine Herausforderung – insbesondere, wenn man Unterhaltungs-Content macht.

Was sind denn typische Anfänger*innen-Fehler, die sich leicht vermeiden lassen?Unscharfe Bilder und schlechter Ton.

Eine Investition ins Equipment ist also Pflicht?

Man braucht keine Kamera für 6000 Franken. Es gibt tolle Geräte für 300, 400 Franken, die Full-HD-Bild er liefern. Ein Mikrofon für 200 Franken dazu, das reicht für eine gute Content-Qualität völlig aus.

Was sind No-Gos, wenn man auf Social Media erfolgreich sein will?

Wenn das Geld im Vordergrund steht und man a ndere eins zu eins kopiert. Natürlich darf man sich in Amerika oder vielleicht in Deutschland inspirieren lassen, aber auf keinen Fall sollte ma n jemanden n achmachen. Und g erade als Influencer* in und aus der Schweiz sollte e in Schweizer Twist e ingebaut sein , das kommt gut an.

Es ist also wichtig, eine eigene Nische zu finden?Ja. Wenn man eine findet, kann es mit dem Wachstum schnell gehen. Das Problem dabei ist , dass es in der heutigen Zeit extrem schwierig ist , ein noch unangebrochenes Thema zu finden . Ich denke, eine Nische ist nicht so wichtig wie Authentizität.

Welche Eigenschaften sollte man als Neuling definitiv haben?Ein gutes Durchhaltevermögen . Und eine gewisse Regelmässigkeit beim Posten des Content s i st wichtig. Wie sinnvoll ist es, alle Kanäle zu bespielen?

Es kommt auf den eigenen Inhalt an. Wenn man Tik t ok - Videos macht, gehen easy auch Instagram-Reels. Youtube funktioniert hingegen ganz anders, wobei man einen kleinen Ausschnitt der Videos auf Tik t ok hochladen kann. Es macht aber definitiv Sinn , auf allen Kanälen aktiv zu sein. Den Fokus auf einen Mainkanal zu legen , auf dem man kontinuierlich wachsen will, ist aber ratsam.

Was ist dein persönliches Erfolgsrezept?Ehrlich gesagt, weiss ich es nicht genau. Ich hab einfach immer mein Ding durchgezogen. Mit Youtube hat ja alles begonnen und mittlerweile mache ich das Ganze schon seit fünf Jahren. Einen rasanten Followeranstieg hab ich nie wirklich gehabt, ausser jetzt auf Tik t ok, wo ich die Videos auf Hochdeutsch mache. Da habe ich scheinbar einen Nerv getroffen - insbesondere in Deutschland und Österreich.

Fünf Jahre im Business ist eine lange Zeit. Was würdest du rückblickend anders machen?Ich hätte früher mit Tik t ok beginnen und in kleine , aber wichtige Sachen investieren sollen. Sehr lange habe ich zum Beispiel mit einem schlechten Schnittprogramm gearbeitet.

Hast du noch abschliessend Tipps für Influencer-Neulinge und Bewerber und Bewerberinnen des «Influencer Newcomer 2021»?Macht es nur, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, da viel Aufwand dahinter steckt. Es ist nämlich nicht nur das Filmen, man plant und schneidet die Videos auch. Ich sitz schon mal zehn Stunden und schneide ein Video. Und ganz wichtig: Bleibt dran, denn es wird nicht von einem Tag auf den anderen ein Erfolg werden und h ört nicht auf andere . Viele Leute sind neidisch, weil sie sich selbst nicht trauen, Social Media zu mache n.

#BeCrazy: Die 20 Minuten-SIA-Challenge

Wer wird das nächste Influencer-Talent? 20 Minuten will es ab dem 20. Mai wissen und präsentiert die Social-Media-Challenge BE CRAZY im Rahmen der «Swiss Influencer Awards 2021». Du hast Skills oder eine Erscheinung, die die ganz Schweiz sehen muss? Ganz egal, was es ist, zeig es uns, und wenn es uns umhaut, zeigen wir es auf 20 Minuten und somit der ganzen Schweiz. Der Preis für den Gewinner oder die Gewinnerin: Ruhm und Ehre und ganz viel Anerkennung und deine eigene Story in 20 Minuten.

So nimmst du teil:

Poste ein passendes Bild und/oder Video auf Instagram und/oder Tiktok und verwende die Hashtags und Markierungen #SIA20min21 #SIAnewcomer21 (Instagram) @20minuten (Tiktok) @swissinfluenceraward, damit wir deine Posts, Stories und Tiktoks finden können. Der Sieger oder die Siegerin ist automatisch nominiert für den «Swiss Influencer Newcomer 2021!» und kann damit den Grundstein für eine Karriere in den sozialen Netzwerken legen.

Die wichtigsten Regeln

Alle Instagram-Stories musst du als Highlights in einem Ordner «SIA2021» abspeichern.

Wenn du via Instagram teilnimmst, dann muss dein Profil öffentlich sein.

Alle Posts, Videos und Tiktoks müssen bis Ende November 2021 online bleiben.

Der Challenge-Gewinner oder die Challenge-Gewinnerin ist automatisch nominiert für den Swiss Influencer Award 2021 in der Kategorie «Newcomer» und erhält eine Einladung für das grosse Finale am 4. November 2021 im Kaufleuten Zürich mit sämtlichen Stars.