Zwei Tote in einem Monat - Adrenalin und Testosteron – Warum Töffunfälle meist selbstverschuldet sind

«Dass es in einem Monat gleich zwei tödliche Unfälle gab, ist sehr tragisch», sagt Marcel Guinand, Bauverwalter der Gemeinde Innertkirchen, die am Fusse des Passes liegt, «vor allem, weil diesen Sommer auf dem Sustenpass wenige schwere Unfälle waren». Die Strasse sei zwar kurvenreich, jedoch nicht an den Unfällen schuld, so Guinand. «Die Unfälle sind primär auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zurückzuführen. Das geht vom Velo über das Motorrad bis hin zum Auto», sagt er.