Weihnachtshype – Adventskalender boomen – Händler sind teilweise ausgeschossen

Das ist der Adventskalender:

Adventskalender gehören seit dem 19. Jahrhundert zum christlichen Brauch. Es gibt Kalender, die das Kirchenjahr zählen. Diese beginnen am ersten Advent, der auch in den November fallen kann und enden an Weihnachten oder am Tag der Heiligen Drei Könige im Januar. Üblich sind aber Adventskalender, die am 1. Dezember beginnen und am 24. Dezember, also Heiligabend enden. Adventskalender sollen, ähnlich wie der Adventskranz, die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest verkürzen und die Vorfreude steigern.