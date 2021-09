Nach Zweikampf in letzter Runde - Aegerter verpasst wegen umstrittener Zeitstrafe den Gesamtweltcup

In der letzten Runde stürzte der WM-Leader in einem Zweikampf mit dem 30-Jährigen.

Viel mehr Pech geht nicht. Dominique Aegerter verpasst aufgrund eines harten Zweikampfs in der letzten Runde des GP von San Marino den Gesamtsieg in der Moto E. Der 30-Jährige kämpfte sich nach seinem Start auf Position vier bis zum Führenden vor. In der letzten Runde überholte Aegerter den WM-Leader Jordi Torres. Dieser kam aufgrund des Zweikampfs zu Fall; blieb jedoch unverletzt.

Aegerter fuhr also als Sieger ins Ziel, doch für die Stewards war Aegerter schuld am Unfall. Der Schweizer Töffpilot erhielt eine Zeitstrafe von 38 Sekunden und fiel auf den zwölften Platz zurück. Durch die Strafe der Rennleitung verpasste Aegerter nicht nur seinen ersten Saisonsieg, sondern auch den Gesamtsieg in der Moto E. Am Ende verteidigte Torres seinen Platz und somit den Gesamtsieg.