Huaca Pintada: Schweizer gelingt spektakulärer Fund in Peru

Danach, so wurde angenommen, war das ganze Fresko verloren, einige wenige Überreste unauffindbar unter der Erde.

Nun will Ghavami die Mauer wieder aufbauen und die Wandmalerei neu auftragen.

Sâm Ghavami, Doktorand an der Universität Freiburg, leitet Ausgrabungen im Norden Perus.

Grabplünderer zerstörten im Jahr 1916 eine 30 Meter lange und drei Meter hohe Wandbemalung im Norden Perus . Danach, so wurde angenommen, war das ganze Fresko verloren, einige wenige Überreste unauffindbar unter der Erde. Doch dann kam Sâm Ghavami.

Der Doktorand der Universität Freiburg stiess per Zufall auf ein Foto aus dem Jahr 1917 und analysierte es. Anhand des Schattens auf der Mauer gelang es ihm herauszufinden, in welche Richtung das Kunstwerk schaute – und vor allem, wo es sich wahrscheinlich befand.

Plötzlich war da die Kopfbedeckung eines Kriegers

Mit Erfolg – am 11. Oktober fanden Ghavami und sein Team das seit über 100 Jahren vermisste Fresko. «Als wir die Erde sorgfältig von der Innenwand abkratzten, kam die Kopfbedeckung eines Kriegers zum Vorschein», sagt er zum Magazin der Uni Fribourg . Und zu 20 Minuten: «Alle dachten, dass dieses Fresko überhaupt nicht mehr existierte, obwohl es eines der schönsten der vorkolumbianischen Zeit ist.»

Und nicht nur das, Ghavami gelang noch viel mehr: «Wir haben nicht nur die Stelle gefunden, an der es sich befindet, sondern auch Teile, die bis dahin noch nicht bekannt waren», sagt er zu 20 Minuten. «Ich hatte zwar die Vermutung, dass wir einige Überreste finden würden, aber nicht so viele intakte Teile. Der Grund dafür ist, dass die Plünderer nicht das gesamte Fresko gefunden hatten und es daher nicht vollständig zerstörten.»

Bei den Ausgrabungen wurden auch Inka-Gräber mit Gegenständen, darunter auch Gold, entdeckt. Die Mauer aus der Zeit vor den Inka bleibt jedoch für Ghavami das Highlight. Zu 20 Minuten sagte er: «Das Ziel wäre, die gesamte Mauer wieder aufzubauen und die verschwundenen Teile neu zu streichen, denn wir haben die Fotos und wissen, was drauf war.» Die Leute sollten die Möglichkeit haben, das Fresko vor Ort zu bestaunen.

Plünderung im 20. Jahrhundert

Der Ausgrabungsort liegt bei der Huaca Pintada (bemalte Pyramide) nördlich der Stadt Lambayeque. Dort waren laut Ghavami 1916 Grabplünderer vor Ort und zerstörten die antike Wandbemalung. Dem Ethnografen Heinrich Brüning gelang es aber, damals ein Foto von der Wandbemalung vor der Zerstörung zu machen. Starke Regenfälle und das Vergehen der Zeit begruben die damaligen Überreste wieder. Die Huaca Pintada geriet in Vergessenheit und das Fresko galt als vernichtet.

Beweis für Kulturwandel

Die Wandbemalung zeigt fein gekleidete Krieger, die in Richtung einer vogelförmigen Gottheit marschieren. «Bei der Analyse der prähispanischen Ikonografie (Deutung von Kunst aus der Zeit vor der spanischen Eroberung, Anm. d. Redaktion) in Peru ist es schwierig, direkte Verbindungen zu knüpfen. Wir verfügen über keine Texte, die uns die illustrierten Szenen erzählen könnten», erklärt Ghavami. Jedoch sei die vogelförmige Gottheit ein Hinweis auf den zunehmenden Einfluss der Lambayeque, auch Sicán-Kultur genannt, die sich in dieser Region zwischen 850 und 950 entwickelte.