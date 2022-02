Corona-Pandemie und Online-Handel – Ältere haben beim Online-Shopping aufgeholt

Als während der Lockdowns in den vergangenen zwei Jahren die Geschäfte geschlossen hatten, sind Konsumentinnen und Konsumenten aufs Internet ausgewichen. Welche Alters- und Personengruppen wie stark auf Online-Shopping gesetzt haben, hat eine Analyse von Comparis in Kooperation mit der Wirtschaftsauskunftei CRIF ergeben.

Insbesondere Ältere bestellten vermehrt via Mausklick, schreibt der Vergleichsdienst in einer Mitteilung. «Die Corona-Pandemie hat diese Verschiebung von Jung zu Alt beim Online-Shopping beschleunigt», sagt Comparis-Consumer-Finance-Experte Michael Kuhn. Als Grund dafür sieht er die starke Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs. Das zeige sich bei Digitec Galaxus: Der Onlinehändler verzeichnete das stärkste Umsatzwachstum in den Bereichen Supermarkt, Do it + Garten, Wohnen, Baby und Spielwaren. Auch Coop Online legte 2021 um 13,4 Prozent zu.