84-Jährige fährt Mädchen an

«Ältere Menschen fahren nicht generell schlechter»

Die Zahl der Unfälle mit Verletzten, die von Lenkern über 65 Jahre verursacht werden, ist in den letzten Jahren gestiegen. Ein Verkehrsmediziner rät dennoch von strengeren Massnahmen bei Senioren ab.

Im Dorfzentrum in Fulenbach SO verlor eine 84-jährige Frau am Dienstagmorgen die Kontrolle über ihr Auto: In einer leichten Linkskurve geriet die betagte Lenkerin auf das Trottoir und erfasste dort zwei Mädchen im Primarschulalter, die auf ihren Trottinetten auf dem Weg zur Schule waren. Eines der Kinder wurde schwer, das andere leicht verletzt. Der Unfallfahrerin wurde noch vor Ort der Führerausweis entzogen; gegen sie wurde ein Strafverfahren eröffnet.