Studie : Älteren Arbeitnehmern wird weniger oft gekündigt als jüngeren

73 Prozent der Beschäftigten über 50 Jahren empfinden das Alter in Bewerbungssituationen als Nachteil. Zu unrecht, wie eine Studie zeigt.

Darum gehts Unternehmen legen einen grossen Wert auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit.

Das zeigt eine Studie.

Nur bei 14 Prozent wurden altersdiskriminierende Tendenzen festgestellt.

Ältere Arbeitnehmer werden bei Schweizer Unternehmen laut einer Studie entgegen der landläufigen Meinung nicht diskriminiert. Bei lediglich 14 Prozent der Unternehmen haben über 50-jährige (Ü50) Beschäftigte altersdiskriminierende Tendenzen festgestellt.

Dies geht aus zwei Umfragen der Outplacementfirma Von Rundstedt bei Personalverantwortlichen und Arbeitskräften hervor, die von April bis August durchgeführt wurde. An der Befragung haben 791 Arbeitgeber und 1053 Ü50-Arbeitskräfte teilgenommen.

Es herrsche Einigkeit, dass Ü50 im Arbeitsmarkt an gewissen Stellen benachteiligt seien und grössere Schwierigkeiten hätten. «Trotzdem lässt sich das nicht an konkreten Praktiken oder diskriminierenden Handlungen auf Arbeitgeberseite festmachen», schrieb Von Rundstedt in der am Montag veröffentlichten Studie.

Strukturelle Nachteile

Ganz anders sehen das die Ü50 selber. 73 Prozent der Beschäftigten über 50 Jahre und gar 93 Prozent der arbeitslosen Ü50 empfänden das Alter in Bewerbungssituationen klar als Nachteil, hiess es weiter. Generell weiche das Empfinden und die Beurteilung der Situation von Ü50 durch Unternehmen und Angestellte nicht stark voneinander ab. Sie seien bei vielen Punkten gar kongruent.

Die Unternehmen legten einen grossen Wert auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit. «Diese wird auch mehr oder weniger gelebt. Wir können also davon ausgehen, dass die Schwierigkeiten einer (wachsenden) Ü50-Minderheit strukturell bedingt sind», schrieb die Outplacementfirma, welche Entlassene bei der Suche nach einer neuen Stelle unterstützt.

Strukturelle Nachteile gebe es für Ü50 auch ohne Diskriminierung, sagte Studienleiter Pascal Scheiwiller im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. So würden beispielsweise ihre Profile weniger den Anforderungen der Unternehmen an einen Job entsprechen. Oder Ü50 seien häufiger in höheren Positionen gewesen, von denen es naturgemäss weniger gebe. Aber es sei nicht so, dass die Unternehmen die über 50-Jährigen anders behandeln würden.

Ältere wechseln Stelle seltener

Bei den Kündigungen sei der Anteil der Ü50 mit gut 10 Prozent deutlich tiefer als ihr Anteil an den Beschäftigten (gut ein Viertel in der Umfrage). Die Ü50 erhielten also entgegen häufiger öffentlicher Behauptungen weniger oft den «blauen Brief» als jüngere Mitarbeiter, hiess es. Zudem zeigten sie selber auch weniger Bereitschaft, aus eigenem Antrieb das Unternehmen zu wechseln.

Auf der anderen Seite liege aber auch bei den Neuanstellungen der Anteil der Ü50 mit 16 Prozent tiefer als sie an der Gesamtzahl der Beschäftigten ausmachten (26 Prozent). Zudem sei der Unterschied zwischen den eingehenden Bewerbungen (24 Prozent) und den Neueinstellungen von Ü50 (16 Prozent) gross.

