Frankreich: Pablo Picassos älteste Tochter gestorben

Mit 87 Jahren : Älteste Tochter des Malers Pablo Picasso mit 87 Jahren gestorben

Enge Vater-Tochter-Beziehung

Maya schenkte Frankreich Gemälde

Mehrere Ausstellungen zu Picasso und Maya

Maya Ruiz-Picasso ist derzeit Gegenstand einer Doppelausstellung im Picasso-Museum in Paris, die sich mit ihrer Beziehung zu ihrem Vater sowie mit ihrer Schenkung an den französischen Staat befasst. «Maya mit Puppe» (1938), «Maya mit Puppe und Pferd» (1938), «Maya im Matrosenanzug» (1938) oder «Maya mit Schiff» (1938) sind einige der farbenfrohen Porträts der kleinen Maya, die derzeit in Paris zu sehen sind. Im Jahr 2023 werden Frankreich und Spanien mit mehreren Ausstellungen in beiden Ländern des 50. Todestages von Pablo Picasso gedenken.