Ozzie (61) : Ältester männlicher Gorilla der Welt gestorben

Ozzie, das älteste Gorillamännchen der Welt, ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Er hat aber bereits in den vergangenen Tagen an Appetitlosigkeit und Schwellungen im Gesicht gelitten.

Der älteste männliche Gorilla der Welt ist tot: Der Menschenaffe mit dem Namen Ozzie starb im Alter von 61 Jahren, wie der Zoo Atlanta im US-Staat Georgia am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. «Unsere Herzen sind gebrochen, weil eine Legende von uns gegangen ist», twitterte der Zoo. Der Westliche Flachlandgorilla sei am Dienstag von seinen Pflegern leblos aufgefunden worden. Die Todesursache sei noch nicht bekannt. Er habe aber bereits in den vergangenen Tagen an Appetitlosigkeit und Schwellungen im Gesicht gelitten. Ozzie sei der drittälteste Gorilla der Welt gewesen.