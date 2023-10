Ältester Mensch der Welt: Maria Morera (116) ist ein Phänomen

1 / 4 Maria Branyas Morera feierte am 4. März 2023 ihren sage und schreibe 116. Geburtstag. Sie lebt in einem Altersheim in Olot in Spanien. «X»/ MariaBranyas112 Die alte Dame liebt Hunde sehr: «Sie sind warmherzige und anhängliche Wesen, die ihre Zuneigung von ganzem Herzen zeigen, ohne zu urteilen (…)», schreibt sie auf ihrem X-Account. «X»/ MariaBranyas112 Ein Bild aus einer anderen Zeit: Maria im Jahr 1925 – da war sie gerade einmal 18 Jahre alt. «X»/ MariaBranyas112

Darum gehts Maria Branyas Morera ist derzeit der älteste Mensch auf der Erde.

Sie ist kerngesund und überstand eine Corona-Infektion im Jahr 2020.

Die alte Dame ist nun auch für die Forschung interessant: Aktuell decodieren Mediziner ihre Gene.

Das Jahr 1907: In der Schweiz wird Eduard Müller zum zweiten Mal zum Bundespräsident gewählt. Im Deutschen Reich, damals noch deutlich grösser, wird der sozialistische Politiker Karl Liebknecht zu anderthalb Jahren Festungshaft verurteilt. Der Erste Weltkrieg liegt noch in weiter Ferne. Keiner von uns hat diese Geschehnisse miterlebt – umso faszinierender ist es, dass es noch einen Mensch gibt, der genau in jenem Jahr das Licht der Welt erblickte: Maria Branyas Morera, die am 4. März diesen Jahres unglaubliche 116 Jahre alt geworden ist. Sie ist mittlerweile der älteste lebende Mensch auf der Erde.

Maria wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in San Francisco, USA, als Tochter eines spanischen Einwanderer-Paars geboren. Als ihr Vater 1914 an Tuberkulose erkrankte, beschloss die Familie, nach Katalonien zurückzukehren. Ihr Vater überlebte die Überfahrt, die durch den bereits begonnenen Ersten Weltkrieg erschwert wurde, nicht. Anders ihre Mutter und Maria selbst. Letztere konnte sich damals wohl noch nicht ausmalen, auch 100 Jahre später noch am Leben zu sein. Im Jahr 2010 hatte sie elf Enkel und elf Urenkel – mit ihrer Tochter Rosa Maria betreibt sie immer noch einen X-Account, in dem sie über ihr langes Leben reflektiert.

Selbst eine Covid-19-Infektion überstand sie

Dieses lange Leben ist auch für Forschende wahnsinnig spannend: Wie kann es sein, dass Maria weder an Krebs erkrankte noch durch eine Covid-19-Infektion dahingerafft wurde? 2020 erkrankte Maria zwar an dem Virus, überstand die Infektion aber nach mehrwöchiger Pflege. Und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, typisch bei älteren Menschen, traten bei ihr nie auf. «Sie ist unglaublich», meint auch Dr. Manel Esteller, Direktor des Josep Carreras Leukemia Research Institute (IJC-CERCA) und Professor für Genetik an der Universität Barcelona. Er möchte herausfinden, was das Geheimnis dieser Methusalixin ist.

Fragt man Maria selbst, ist die Formel für ein langes Leben relativ simpel: Naturjoghurt, Ordnung, Ruhe, eine gute Verbindung zu Familie und Freunden, Kontakt zur Natur, emotionale Stabilität, viel Positivität und Abstand von giftigen Menschen. Dr. Esteller möchte es aber genauer wissen: Er glaubt, dass auch Marias Gene eine Rolle spielen könnten: «In ihrer Familie gibt es mehrere Mitglieder, die über 90 Jahre alt sind.» Deswegen sollen jetzt Marias Gene entschlüsselt werden, hierfür gab sie eine Blut-, Urin- und Speichelprobe ab. Analysiert werden dann sechs Milliarden Segmente ihrer DNA. 200 davon stehen besonders im Fokus, nämlich diejenigen, die mit dem Alter in Verbindung gebracht werden.

«Früher lebten die Menschen glücklicher»

Interessant ist auch, wie Maria auf die heutige Zeit blickt, vor allem in Vergleich zu damals. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur ACN sagte sie, dass Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohl «friedlicher und glücklicher» lebten, heutzutage sei dagegen Geld dasjenige Mittel, mit dem alles durchgesetzt und fast alles erreicht werde. Auch die Politiker von heute hält Maria für nicht besonders fähig: «Es muss ein Mensch hervortreten, der weiß, wie die Welt funktioniert und der Talent hat. Im Moment präsentiert sich kein solcher Mensch. Vielleicht versteckt er sich nur und will noch nicht hervortreten.»