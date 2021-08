Coop stampft Bau+Hobby ein - Ändern sich jetzt die Preise bei Jumbo?

Coop verschmilzt seine beiden Baumärkte Jumbo und Bau+Hobby. Spätestens ab September 2022 gibt es nur noch die Marke Jumbo. Die Marke Bau+Hobby verschwindet, wie die Detailhändlerin am Freitag in einer Mitteilung ankündigte .

Die Nachricht überraschte viele. Die 20-Minuten-Community diskutierte über die Zukunft von Jumbo nach der Zusammenlegung und hatte viele offene Fragen. 20 Minuten wendete sich mit einigen davon an Coop und klärt auf.

Preise

User «DAT71» schreibt: «In Bezug auf Angebot, Preis und Leistung hatte Jumbo längst die Nase vorne. Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur der Name Jumbo und die Coop-Preise bleiben.»

Sortiment

Ladengestaltung

User «Lifeisagame» schreibt: «Meiner Erfahrung nach wirkte der Bau+Hobby immer grösser und sauberer - im Jumbo fühlt es sich oft eng an, da alles mit Waren vollgestellt ist.»

Entlassungen

Bis nächsten Frühling soll sich nichts an der Beschäftigungslage der Mitarbeitenden in der Verwaltung ändern, wie die Coop-Sprecherin versichert. Im Rahmen des Integrationsprojekts würden beide Verwaltungsstandorte weitergeführt. «Dort, wo langfristig Stellen in der Administration wegfallen, wird Coop den Mitarbeitenden nach Möglichkeit ein passendes alternatives Jobangebot unterbreiten», sagt sie.