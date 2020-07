Neue Rote Liste der gefährdeten Tiere

Ändert sich nichts, gibts ihn nicht mehr

Einst war der Feldhamster weit verbreitet, vom Elsass bis Sibirien. Doch die Annahme, dass es noch jede Menge der süssen Fellknäuel in Osteuropa und Russland gibt, stellte sich als falsch heraus.

Das war ein Trugschluss. «Wenn sich nichts ändert, wird der Feldhamster in den nächsten 30 Jahren aussterben», so die Weltnaturschutzunion (IUCN).

Der verheerende Schwund in West- und Mitteleuropa war zwar bekannt, und in der EU ist der Feldhamster streng geschützt. Aber …

Der sehr rar gewordene Feldhamster ist jetzt offiziell in seinem gesamten Verbreitungsgebiet vom Aussterben bedroht. Das geht aus der neuen Roten Liste der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten der Weltnaturschutzunion (IUCN) hervor. Auch Lemurenarten und ein Glattwal im Atlantik sind neu vom Aussterben bedroht, wie die IUCN am Donnerstag in Gland bei Genf berichtete.