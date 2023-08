Disney will in Zukunft keine DVDs mehr verkaufen

In Australien müssen sich Disney-Fans beeilen, wenn sie ihre Filmsammlung erweitern wollen. Das Unternehmen plant, in Zukunft keine DVD- oder Blu-Ray-Discs mehr zu verkaufen.

Darum gehts Disney will den Verkauf von DVDs und Blu-Rays in Australien beenden.

«Guardians of the Galaxy Vol. 3» wird der letzte Film in physischem Format sein.

Grund dafür sind die abnehmenden Verkäufe in den Läden.

Ausserdem seien Streaming-Dienste wie Disney+ viel beliebter.

Auch die Schweiz könnte in Zukunft betroffen sein.

Aus die Maus? Disney soll in Australien kein Interesse mehr an physischen Datenträgern für ihre Filme haben. DVD und Blu-Ray sind in Zukunft womöglich Geschichte. Dies berichten mehrere australische Newsportale, die Kontakt zu Disney Australia hatten. Die Neuigkeit wird auch vom im Land ansässigen Einzelhandel mit Unterhaltungsmedien bestätigt. Die Läden sollen in Zukunft keine DVD- und Blu-Ray-Lieferungen mehr von Disney-Filmen erhalten.

Der letzte Film, der in den Läden noch käuflich sein wird, ist «Guardians of the Galaxy Vol. 3». Der Marvel-Film erscheint im Oktober. Ab dann sollen keine Hüllen mit CDs mehr produziert werden. Einige Shops warnen bereits online: «Wer seine Disney-Sammlung erweitern will, sollte jetzt zugreifen. In Zukunft gibt es nämlich keine DVDs mehr», schreibt ein australischer Verkäufer auf Facebook.

Warum wird die DVD abgeschafft?

Laut Berichten sind die sinkenden Verkaufszahlen der Grund. DVDs und Blu-Rays haben extrem an Popularität verloren, besonders seit dem Aufstieg des Streamingdienstes Disney+. Allgemein seien Online-Angebote bei den Menschen beliebter geworden. Ausserdem wolle Disney seine Streaming-Plattform zur Hauptquelle ihrer Werke machen.

Auch in asiatischen Ländern – mit Ausnahme Japans – und Lateinamerika wurde der Verkauf laut der Filmnews-Seite Thedigitalbits.com bereits eingeschränkt. Dort sei der allmähliche Zusammenbruch des Verkaufs physischer Discs spürbar und globale Händler wie Amazon würden den Verkauf von DVDs bei lokalen Händlern noch mehr eindämmen.

Wird auch die Schweiz betroffen sein?

Ob die Pläne von Disney, den Vertrieb von physischen Filmen einzuschränken, auch die Schweiz erreicht, wurde nicht offiziell bestätigt. Jedoch ist auch hierzulande der Anteil an Zuschauenden von Streamingdiensten sehr hoch. Laut einer Studie von Moneyland.ch nutzen fast 90 Prozent der Befragten in der Schweiz mindestens einen Streaming-Dienst. Besonders seit Corona erlebten Netflix und Co. einen Boom.

Da immer mehr Länder schwindende Verkaufszahlen von DVDs erleben, ist es daher wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch hierzulande keine Disney- und Marvel-Filme mehr im Laden zu sehen sind. Wer seine Sammlung also noch ausbauen will, sollte seine Lieblings-Disney-Filme wohl bereits jetzt im Warenkorb bereithalten.

